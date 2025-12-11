Stranger Things | la stagione finale mette da parte uno dei personaggi principali da cui è partita la storia
La quinta e ultima stagione di Stranger Things, rilasciata il 26 novembre 2025 su Netflix, segna un importante cambio di rotta nella narrazione della serie. I primi episodi della parte 1 introducono sviluppi sorprendenti, tra cui l'assenza di uno dei personaggi principali da cui tutto era iniziato, aprendo un nuovo capitolo per i fan.
Stranger Things è tornata con la sua quinta e ultima stagione, e i primi episodi della parte 1, rilasciati il 26 novembre 2025 su Netflix, confermano un cambiamento significativo nella struttura narrativa della serie. Dopo essere diventata uno dei migliori show televisivi di tutti i tempi, la serie creata dai fratelli Duffer ha scelto di concludere il proprio percorso dividendo la stagione finale in tre parti. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: Joyce Byers, interpretata da Winona Ryder, è stata progressivamente messa da parte, nonostante il suo ruolo chiave negli eventi che hanno dato il via a tutto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
