Stranger Things 5 Volume 2 | Ross Duffer annuncia che gli episodi sono pronti

Il co-creatore di Stranger Things, Ross Duffer, ha annunciato sui social che gli episodi del Volume 2 della quinta stagione sono pronti. I nuovi capitoli, attesi a Natale, segneranno l’epilogo della celebre serie Netflix, coinvolgendo i fan in un’anticipazione emozionante per il finale.

Il co-creatore della serie Netflix ha annunciato sui social che le puntate in arrivo a Natale sono pronte per il debutto in streaming. Ross Duffer ha ufficialmente annunciato che il lavoro sul Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things si è concluso. Il co-creatore della serie cult Netflix ha infatti aggiornato i fan su Instagram condividendo i video dei titoli di testa delle prossime tre puntate, in arrivo a Natale in streaming. Le anticipazioni sul Volume 2 Il post di Ross Duffer spiega che La scossa, il prossimo episodio inedito di Stranger Things, riprenderà la storia poco dopo il cliffhanger mostrato in Il Mago (di cui potete leggere la nostra recensione). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5 Volume 2: Ross Duffer annuncia che gli episodi sono pronti

