Strage del Mottarone ecco perché i vertici della Leitner sono stati prosciolti

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vertici della Leitner sono stati prosciolti nell'ambito della vicenda della strage del Mottarone, poiché non sono emerse prove di responsabilità dirette o di pressioni volte a ridurre le fermate e la manutenzione dell'impianto. La decisione si basa sull'assenza di elementi che colleghino i dirigenti alle eventuali negligenze che hanno portato all'incidente.

Non emergono prove di “direttive, pressioni o indicazioni da parte della Leitner o di un qualunque suo responsabile” volte a “ridurre al minimo le fermate dell’impianto e gli interventi di manutenzione” della funivia del Mottarone. Il giudice di Verbania Gianni Macchione spiega così, nelle motivazioni lunghe 69 pagine, la decisione di emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Martin Leitner, vicepresidente della società altoatesina, e di Peter Rabanser, responsabile del customer service, nel processo per l’incidente del 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Verdetto che rispettava le richieste della procura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

