Strage del Mottarone ecco perché i vertici della Leitner sono stati prosciolti

I vertici della Leitner sono stati prosciolti nell'ambito della vicenda della strage del Mottarone, poiché non sono emerse prove di responsabilità dirette o di pressioni volte a ridurre le fermate e la manutenzione dell'impianto. La decisione si basa sull'assenza di elementi che colleghino i dirigenti alle eventuali negligenze che hanno portato all'incidente.

Non emergono prove di "direttive, pressioni o indicazioni da parte della Leitner o di un qualunque suo responsabile" volte a "ridurre al minimo le fermate dell'impianto e gli interventi di manutenzione" della funivia del Mottarone. Il giudice di Verbania Gianni Macchione spiega così, nelle motivazioni lunghe 69 pagine, la decisione di emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Martin Leitner, vicepresidente della società altoatesina, e di Peter Rabanser, responsabile del customer service, nel processo per l'incidente del 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Verdetto che rispettava le richieste della procura.

Strage della funivia del Mottarone, per il gup non ci sono prove di pressioni di Leitner per ridurre la manutenzione. E' quanto emerge dalle 69 pagine delle motivazioni. Nell'incidente del 23 maggio 2021 morirono 14 persone.

