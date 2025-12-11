Strada di Sgarboza di nuovo chiusa e fondi fermi da luglio | situazione inaccettabile

La strada di Sgarboza, fondamentale collegamento tra la località e la provinciale del Parco del Monte Moria, è stata nuovamente chiusa, mentre i fondi destinati ai lavori risultano bloccati da luglio. La situazione, ormai prolungata nel tempo, suscita forte preoccupazione tra i residenti e le associazioni locali.

La minoranza “Lugagnano che cambia” interviene con preoccupazione sulla nuova chiusura della strada che collega la località Sgarboza alla provinciale del Parco del Monte Moria. «Nonostante i fondi necessari – si legge in una nota - all’intervento di messa in sicurezza fossero disponibili già da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

