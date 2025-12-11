Strada dell’Etna appello del sindaco di Misterbianco | La ex Provincia acceleri sui lavori del cantiere

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha rivolto un appello alle autorità competenti per accelerare i lavori sulla “Strada dell’Etna”. Chiedendo l’intervento del prefetto e la convocazione di un tavolo di confronto, Corsaro punta a ottenere una rapida soluzione alle criticità del cantiere, fondamentale per migliorare i collegamenti tra la Tangenziale e i centri di Etna Sud.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha chiesto l’intervento del prefetto Pietro Signoriello e la convocazione di un tavolo per imprimere una svolta ai cantieri della “Strada dell’Etna”, la nuova arteria di collegamento fra la Tangenziale e i centri di Etna Sud, opera di competenza della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un tramonto infuocato accompagna l’ingresso a Reggio Calabria, mentre l’Etna veglia in lontananza: un incontro silenzioso tra cielo, strada e meraviglia - facebook.com Vai su Facebook

Acireale / Ricordo delle Vittime della Strada ________ Etna Channel - Tg Reporter CH 199 dgt Vai su X

Terre Roveresche, strada privata asfaltata coi soldi pubblici. Il sindaco Sebastianelli condannato anche in appello a 8 mesi con 5mila euro di risarcimento - Il capogruppo di minoranza Maurizio Cionna aveva presentato una interrogazione per chiedere al sindaco chiarimenti sulla delibera di giunta sulla “Classificazione delle strade urbane ed extraurbane”. corriereadriatico.it scrive

Il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli condannato: «La strada asfaltata è pubblica, ho le carte e ricorro in Cassazione» - Il primo cittadino di Terre Roveresche è stato condannato per falso in atto pubblico a 8 mesi e 5. Da corriereadriatico.it