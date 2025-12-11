Storie nude il piccolo teatro erotico arriva ad Atripalda

Avellinotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei appuntamenti, una stanza, un attore nudo e una porta che si chiude alle spalle di dodici spettatori. È il cuore di "Storie nudepiccolo teatro erotico da stanza", la nuova rassegna intima e immersiva curata dallo sceneggiatore e autore teatrale Antonio Mocciola, che approda al Circolo dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica