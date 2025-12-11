storie e tradizioni del natale in scena a castiglion fiorentino

A Castiglion Fiorentino prende vita la seconda edizione di “Libera un sacco di storie”, un evento dedicato alle tradizioni e alle leggende natalizie. Attraverso spettacoli e narrazioni, il paese si trasforma in un palcoscenico che celebra il patrimonio culturale e le usanze tipiche del periodo natalizio. Un’occasione speciale per riscoprire le storie che rendono unico questo momento dell’anno.

Leggende e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino con la seconda edizione di “ Libera un sacco di storie ”. Domani e domenica 14 dicembre sono in programma due pomeriggi di racconti teatrali a ingresso libero e gratuito che, rivolti ai bambini a partire dai quattro anni di età, saranno ospitati dal Museo Civico Archeologico e permetteranno di vivere la magia, le suggestioni e la fantasia delle festività attraverso le parole dei grandi autori per l’infanzia di ieri e di oggi. L’iniziativa, inserita all’interno della rassegna “La torre di Babbo Natale” del Comune di Castiglion Fiorentino, vedrà per protagonista l’associazione Noidellescarpediverse con il coinvolgimento degli attori della Libera Accademia del Teatro proponendo un viaggio tra fiabe classiche e racconti moderni per stimolare la curiosità e l’immaginazione di piccoli e grandi spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it