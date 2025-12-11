Storie dal Conero il documentario Batàne sbarca a Numana

Anconatoday.it | 11 dic 2025

ANCONA - Un viaggio attraverso i luoghi più suggestivi della riviera adriatica, a cavallo del Monte Conero, alla riscoperta della batàna, il tradizionale natante da pesca delle aree costiere dell’Adriatico centro-set­tentrionale. Si intitola “Batàne – Storie dal Conero” il nuovo documentario. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

