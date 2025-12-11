Storia di una G immensa Giorgia | Quella lettera è la mia essenza | circolare e piena come la vita

In questa intervista, Giorgia riflette sul significato della sua

L'amore è una cattedrale in bianco e nero senza tetto in cui può anche piovere, ma poi tornano a risplendere la luna e le stelle. Parola di Giorgia, che nel finale dello show con cui approda sabato prossimo tra le gradinate (gremite) del Forum si aggrappa a quell'immagine inzuppata di passione per dare voce e sentimento sugli schermi ai fragili umori di "Golpe". Dopo un sostanzioso prologo estivo legato al trentennale di "Come saprei", la cantante romana riscopre i palazzi dello sport sulla scia dei consensi che ha saputo rinnovarle "G" ultima fatica in studio di una discografia varata nel '94 (il primo 45 giri "Chiamatemi Andrea" inciso con Cristina Montefiori all'età di 8 anni, infatti, è preistoria).