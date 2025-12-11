Storia arte e musica | A Natale Porta Palazzo Brilla con un ricco programma per la comunità

Il 14 dicembre, Porta Palazzo si anima con “A Natale Porta Palazzo Brilla”, un evento dedicato a storia, arte e musica. La manifestazione offre un ricco programma di appuntamenti culturali e attività per tutte le età, promossa dall’Assessorato al Commercio. Un’occasione speciale per la comunità di vivere un giorno di festa e tradizione nel cuore del quartiere.

Porta Palazzo si prepara a vivere un'intensa giornata di celebrazioni e cultura. Domenica 14 dicembre, l'area del mercato sarà al centro dell'iniziativa “A Natale Porta Palazzo brilla”, un programma di appuntamenti culturali e attività per famiglie promosso dall'Assessorato al Commercio, che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

