Stop L’annuncio di Pier Silvio sul celebre programma di Canale 5 | dopo tanti anni è finita

Pier Silvio Berlusconi annuncia la fine di un celebre programma di Canale 5, segnando la conclusione di un lungo percorso. L’incontro pre-natalizio a Cologno Monzese si è trasformato in una festa, tra l’atmosfera natalizia e il successo inaspettato dei risultati televisivi, creando un momento di grande entusiasmo per il futuro della rete.

L’incontro pre-natalizio con Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese si è trasformato in una celebrazione doppia, tra l’atmosfera delle feste e un clima di entusiasmo alimentato da risultati televisivi oltre ogni aspettativa. All’ingresso della sede Mediaset accoglieva tutti un albero di Natale imponente, mentre in sala i numeri de La ruota della fortuna venivano presentati come un traguardo straordinario. Federico di Chio, direttore marketing strategico, non ha nascosto l’orgoglio: “Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La ruota è diventata un caso, una fortunata intuizione imprenditoriale ed è merito di Pier Silvio, è farina del suo sacco”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it