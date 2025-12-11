Stop all’Isola dei Famosi l’annuncio di Berlusconi | palinsesto rivoluzionato

Berlusconi ha annunciato importanti cambiamenti nel palinsesto televisivo per la prossima stagione, interrompendo temporaneamente la messa in onda de L’Isola dei Famosi. La decisione segna una svolta significativa per il noto reality, con nuove tempistiche e strategie di programmazione che rivoluzionano il formato e le aspettative dei fan.

Stop all’Isola dei Famosi, Berlusconi ha presentato il palinsesto per la prossima stagione televisiva: quando rivedremo il format. Mediaset è sicuramente una delle aziende televisive più famose d’Italia: Canale 5, ad esempio, riesce a fronteggiare ogni giorno Rai 1 sul piano dello share. Logo Isola dei Famosi – Cityrumors.it – Foto Instagram Negli ultimi anni, il colosso dei Berlusconi ha raggiunto il successo grazie alle serie turche: Endless Love, Tradimento o Terra Amara hanno ottenuto numeri impressionanti. In estate, Mediaset ha deciso anche di rilanciare un programma molto “vecchio” come “La Ruota della Fortuna”: mai scelta fu più azzeccata, con Gerry Scotti che ha demolito la concorrenza attirando ogni giorno oltre 4 milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Cityrumors.it