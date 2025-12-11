Stop ai social per gli under 16 in Australia Valditara propone limite di età ancora più basso | Famiglie e scuole decisive la legge da sola non risolve il problema

In Australia è entrato in vigore il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, una prima mondiale. Valditara propone di abbassare ulteriormente l’età, sottolineando il ruolo decisivo di famiglie e scuole nella tutela dei giovani, poiché la legge da sola non può risolvere i problemi legati all’uso dei social da parte degli under 16.

