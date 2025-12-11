Stop ai reality e nuove strategie | le mosse di Pier Silvio Berlusconi per Mediaset

Pier Silvio Berlusconi annuncia nuove strategie per Mediaset, segnando una svolta nelle politiche di produzione e programmazione. L’incontro pre-natalizio a Cologno Monzese ha evidenziato il successo raggiunto e la volontà di puntare su innovazione, lasciando alle spalle i tradizionali reality e aprendo una nuova fase per il gruppo televisivo.

L’incontro pre-natalizio a Cologno Monzese con Pier Silvio Berlusconi si è trasformato in una doppia celebrazione, tra l’atmosfera delle feste e un clima di entusiasmo alimentato da risultati televisivi oltre ogni aspettativa. All’ingresso della sede Mediaset, un imponente albero di Natale accoglieva tutti, mentre in sala i numeri de La ruota della fortuna venivano presentati come un traguardo straordinario. Federico di Chio, direttore marketing strategico, non ha nascosto l’orgoglio: “Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La ruota è diventata un caso, una fortunata intuizione imprenditoriale ed è merito di Pier Silvio, è farina del suo sacco”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stop ai reality e nuove strategie: le mosse di Pier Silvio Berlusconi per Mediaset

Standing ovation per Reality Sciò spettacolo teatrale tenutosi sabato scorso al San Luigi - facebook.com Vai su Facebook