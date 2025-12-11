StMicroelectronics il ministro Urso ha incontrato il sindaco | confermati gli investimenti a Catania

Il ministro Urso ha incontrato il sindaco di Catania in un nuovo tavolo al Mimit, confermando gli investimenti di STMicroelectronics nella città. L'incontro ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo industriale del sito catanese, rafforzando l'impegno del governo e dell'azienda per il futuro dell'ecosistema tecnologico locale.

Nuovo tavolo al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) sullo sviluppo industriale del sito di Catania della STMicroelectronics. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato le strutture tecniche del Mimit, il sindaco Enrico Trantino i rappresentanti della Regione siciliana

Le vertenze #TelecontactCenter e #Cargill e gli #investimenti #STMicroelectronics al centro dell'incontro al #MIMIT tra il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Telecontact Center, società del gruppo Tim, è coinvolta nella

Urso: "Intervento dello Stato se il privato lo chiede per rafforzare investimenti" - Il ministro delle Imprese a margine dell'audizione in commissione Industria al Senato: "È un'ipotesi piuttosto realistica"

Schifani incontra Urso, 'impegni concreti su vertenze siciliane' - Incontro a Palazzo Piacentini tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle vertenze Telecontact Center e Cargill