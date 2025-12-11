Stipendio docenti e ATA a dicembre ancora indennità di vacanza contrattuale Arretrati e aumenti nel 2026 Pillole di Question Time

Durante il question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Marcello Pacifico ha aggiornato su stipendi, arretrati e aumenti previsti nel nuovo contratto collettivo per docenti e ATA, con focus su indennità di vacanza contrattuale e prospettive per il 2026.

Nel question time del 2 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si è fatto il punto sull’attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2022-2024. L’intervento si è concentrato sui tempi e le modalità di erogazione degli arretrati e degli aumenti in busta paga. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

