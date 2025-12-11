Steven Spielberg il suo film sugli UFO anticipato in un poster a Times Square | Tutto sarà svelato

Un poster a Times Square ha alimentato le speculazioni sul nuovo film di Steven Spielberg dedicato agli UFO, anticipato da un misterioso messaggio:

Tutti i misteri verranno svelati con l'uscita del trailer, che dovrebbe accompagnare l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere il 17 dicembre; nel frattempo il cartello pubblicitario potrebbe aver suggerito il titolo del film sugli UFO. Che cosa sappiamo finora su misterioso film sugli UFO che vedrà Steven Spielberg tornare alla sua anticipa passione per la fantascienza? Per adesso poco o niente, ma un cartellone pubblicitario apparso a Times Square promette che "Tutto sarà svelato". Dettagli della trama top secret, ma qualche anticipazione sul cast, per adesso, sarebbe trapelata. A recitare nella misteriosa pellicola saranno Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell. 🔗 Leggi su Movieplayer.it