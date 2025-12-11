Stellantis Pro One e Sic Europe oltre mille veicoli consegnati nel 2025

Nel 2025, Stellantis Pro One e Sic Europe hanno consegnato oltre mille veicoli nell'ambito di un accordo di fornitura, rafforzando la collaborazione tra il produttore automobilistico e il settore dei trasporti e della logistica. La partnership evidenzia l'impegno di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali e la crescita di Sic Europe come leader nel settore.

TORINO (ITALPRESS) – Ammontano a oltre un migliaio i veicoli consegnati nel 2025 nell’ambito dell’accordo di fornitura tra Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, e Sic Europe, leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management. Ai primi 600 consegnati nella prima parte dell’anno, si sono aggiunti recentemente altri 400 veicoli. Questa collaborazione ufficializzata nel luglio di quest’anno, rappresenta un passo significativo per Stellantis Pro One, che rafforza così la propria presenza in un settore strategico come quello della logistica urbana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

