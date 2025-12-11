Stefania Cantoni direttore generale del Cira via libera al Cda

Il Consiglio di amministrazione del Cira ha ufficialmente nominato Stefania Cantoni come nuovo direttore generale, dopo averla designata precedentemente in questa veste. La decisione, presa dal Cda presieduto da Tommaso Edoardo Frosini, segna un passo importante per il centro di ricerca aerospaziale italiano, rafforzando la leadership e la direzione strategica dell’ente.

Il Consiglio di amministrazione del Cira– il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini – ha nominato direttore generale del Centro Stefania Cantoni, già facente funzioni. Ingegnere aeronautico, Stefania Cantoni si è laureata presso la Ffacoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli, dove ha conseguito anche il Ph.D. in Ingegneria dei Materiali. Entrata al Cira nel 1996, ha ricoperto nel tempo incarichi di crescente responsabilità e ha svolto, prima dell'attuale nomina, l'incarico di Direttore degli Impianti di Ricerca.