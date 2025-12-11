Steam Machine è la vera rivale della prossima Xbox | caratteristiche tecniche e costo della console di Valve

Steam Machine di Valve si presenta come una potente alternativa nel mercato delle console, sfidando la prossima Xbox. Dopo il successo di Steam Deck, Valve entra nel mondo delle console domestiche con questa nuova proposta, caratterizzata da specifiche tecniche avanzate e un prezzo competitivo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla rivoluzionaria Steam Machine.

Il mercato delle console si è ampliato con un nuovo inatteso contendente, dopo il successo di Steam Deck, infatti Valve ha deciso di fare il proprio debutto nel settore delle home console con Steam Machine. Cosa sappiamo ad oggi sull’ammiraglia dell’azienda leader del settore PC e quanto verrà a costare portarla a casa? Stiamo assistendo ad una modifica del mercato videoludico che avrà delle conseguenze profonde su come e su cosa giocheremo i videogame nel prossimo futuro. La rivalità tra Sony e Microsoft, portata avanti da entrambe le aziende fino all’acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond è ormai un ricordo. 🔗 Leggi su Esports247.it