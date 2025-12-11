Steam ecco i 20 giochi più attesi dagli utenti dello store Valve per il 2026 ed oltre

Con l’avvicinarsi del 2025, gli appassionati di PC si concentrano sui titoli più attesi per il 2026 e oltre. Steam, la principale piattaforma di distribuzione digitale, svela ogni anno i giochi che promettono di catturare l’interesse degli utenti nei prossimi anni, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le novità più anticipate nel mondo videoludico.

Con il 2025 ormai agli sgoccioli, la community PC guarda già verso il futuro, e Steam – come ogni anno – fornisce un indicatore prezioso dei giochi più desiderati per il 2026 e oltre. Il dato nasce direttamente dalle Liste dei Desideri degli utenti, uno strumento che misura in modo trasparente l’interesse reale per i titoli in arrivo. La top 20 raccolta dallo store Valve mostra un equilibrio sorprendente tra produzioni ad alto budget e progetti più piccoli ma estremamente attesi, offrendo una fotografia chiara delle preferenze del pubblico PC. Analizzando nel dettaglio la classifica, emerge che Subnautica 2 domina con oltre 239. 🔗 Leggi su Game-experience.it