Stayonboard art gallery | camera delle meraviglie-Wunderkammer
Visitare la Stayonboard Art Gallery significa immergersi in una camera delle meraviglie, tra opere di artisti come Tamara Stefanini, Guido Nosari, Italo Chiodi ed Ernesto Treccani. Un percorso tra realismo magico, provocazioni e disegni raffinati, che offre un viaggio multisensoriale tra creatività e sguardi innovativi.
Dal Realismo Magico della pittrice Tamara Stefanini alle opere provocatorie di Guido Nosari, ai gigli bianchi su nero assoluto di Italo Chiodi, fino ai disegni del Maestro Ernesto Treccani.Una selezione di opere adatte a ogni collezionista, con proposte per tutte le fasce di prezzo. Instagram. 🔗 Leggi su Milanotoday.it