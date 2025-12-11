Startlist sprint maschile biathlon Hochfilzen 2025 | orario tv streaming italiane in gara

Ecco la startlist dello sprint maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, seconda tappa della Coppa del Mondo. L'evento si svolgerà venerdì 12 dicembre alle ore 11, con copertura su TV e streaming. Scopri gli atleti in gara e i dettagli dell'appuntamento austriaco, tra cui orari e come seguire in diretta.

Si apre il programma di gare ad Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 11.25, si terrà la 10 km sprint maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri. Saranno 106 gli atleti nel complesso al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Didier Bionaz con il pettorale numero 11, Lukas Hofer con il 24, Elia Zeni con il 41, Tommaso Giacomel con il 50, Patrick Braunhofer con il 65 e Christoph Pircher con il 71. La diretta tv della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+ e, dalle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it