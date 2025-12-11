Startlist discesa St Moritz 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane
Venerdì 12 dicembre alle 10:15 si svolgerà la prima discesa libera femminile a St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ecco la startlist, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali delle atlete italiane in questa gara attesa.
Venerdì 12 dicembre (ore 10.15) si disputerà la prima discesa libera femminile a St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Finalmente si aprirà la stagione anche per le discipline veloci e si preannuncia grande spettacolo nella località svizzera, che nel corso del fine settimana ospiterà anche un’altra discesa e un superG. L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia, che punta a fare saltare il banco nell’appuntamento di apertura di questa annata agonistica, quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Grande attesa anche per Laura Pirovano, che si è distinta nelle prove cronometrate e che avrà la possibilità di dire la sua in un contesto decisamente competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
