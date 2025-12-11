Star Wars poster originale del 1977 venduto per 3,9 milioni di dollari | è record
Il poster che ha fatto conoscere la saga ‘Star Wars’ al mondo intero quasi 50 anni fa è stato venduto all’asta Heritage per 3 milioni e 875mila dollari, circa 3,2 milioni di euro. Si tratta di una cifra record per un cimelio legato al franchise creato da George Lucas. Il dipinto originale del poster, realizzato dal disegnatore Tom Jung, è apparso per la prima volta sui giornali il 13 maggio 1977, poco meno di due settimane prima dell’uscita del film. Il produttore di ‘Star Wars’ Gary Kurtz ha conservato l’originale e lo ha appeso alla parete del suo ufficio prima di passarlo alla figlia. La famiglia Kurtz ha poi messo l’opera in vendita presso la sede centrale di Heritage Auctions a Dallas, dove le offerte sono partite da un milione di dollari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
