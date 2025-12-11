Stanze più care di appartamenti e aumenti record il subaffitto diventa strutturale VIDEO

L'aumento dei costi degli affitti e le tariffe record stanno rendendo il subaffitto una soluzione sempre più diffusa e strutturale nel mercato immobiliare. Con contratti autorizzati e regolamentati, questa pratica si inserisce in un quadro legale chiaro, offrendo alternative per chi cerca sistemazioni in un contesto di crescente domanda e prezzi elevati.

Non c’è nulla di illegale nei contratti di subaffitto se autorizzati dal proprietario: la legge lo consente, e da questo punto di vista gli operatori del settore agiscono entro le regole. Ma ciò che sta accadendo a Modena va oltre una semplice dinamica di mercato: è una “speculazione esasperata”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Studenti e caro affitti, il Comune in campo: «Più posti letto col Pnrr» - Seicentocinquanta euro mensili per spazi di 18 metri quadri, contratti in nero e a volte stanze che sembrano sgabuzzini. Scrive quotidianodipuglia.it

Caro affitti: stanze e posti letto a studenti senza contratto, multati 13 proprietari - Una risposta alla protesta delle tendopoli che continuano a spuntare in tutta Italia davanti ad atenei e ministeri, sulla scia ... Scrive romatoday.it

Ma con 26 stanze quelli del bosco non potrebbe portarseli a casetta sua? Così tanto per citare le frasi a lui tanto care. - facebook.com Vai su Facebook