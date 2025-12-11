Standard Liegi-OH Leuven venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45 si disputa il match dello Standard Liegi contro l’OH Leuven, valido per il turno 18 della Jupiler League belga. Un incontro importante che vede le formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo agli appassionati un’analisi dettagliata di una sfida cruciale nella stagione del campionato belga.

Turno numero 18 di Jupiler League belga che si apre con lo Standard Liegi di Euvrard che ospita l’OH Leuven. I Rouches vengono già da un’importante vittoria esterna contro il Cercle Brugge e sono saliti fino al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Una squadra che ha riscattato l’uscita dalla coppa con la seconda vittoria consecutiva e una ritrovata continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Standard Liège vs Oud-Heverlee Leuven Prediction: 12/12/2025 – Odds, Lineups & Expert Betting Tips - boosting 2–1 away win at Cercle Brugge, a match where they were out- dailystar.com.lb

Il ‘nuovo Courtois’ Leysen: “Handanovic a Liegi per vedermi? Lui un top, l’Inter un sogno” - Samir Handanovic spettatore d’eccezione alla partita di Jupiler Pro League tra Standard Liegi e OH Leuven allo Stade Sclessin. gianlucadimarzio.com

L'Inter compra Vanheusden dallo Standard Liegi per 1 milione Lo presta… di nuovo allo Standard Liegi (sì, come se te lo prestassi da solo) Lo Standard lo restituisce L’Inter allora dice: “Sai che c’è? Te lo vendo!” e lo Standard paga 11,74 milioni Poi - facebook.com facebook