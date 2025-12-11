Standard Liegi-OH Leuven venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Standard Liegi e OH Leuven, valido per il turno 18 della Jupiler League belga, si disputa venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45. Una sfida importante tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali in classifica, con formazioni pronte a darsi battaglia in una delle gare più attese del campionato belga.

Turno numero 18 di Jupiler League belga che si apre con lo Standard Liegi di Euvrard che ospita l’OH Leuven. I Rouches vengono già da un’importante vittoria esterna contro il Cercle Brugge e sono saliti fino al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Una squadra che ha riscattato l’uscita dalla coppa con la seconda vittoria consecutiva e una ritrovata continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com