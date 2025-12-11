Standard Liegi-OH Leuven venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

11 dic 2025

Il match tra Standard Liegi e OH Leuven, valido per il turno 18 della Jupiler League belga, si disputa venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si sfidano per consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Turno numero 18 di Jupiler League belga che si apre con lo Standard Liegi di Euvrard che ospita l’OH Leuven.  I Rouches vengono già da un’importante vittoria esterna contro il Cercle Brugge e sono saliti fino al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Una squadra che ha riscattato l’uscita dalla coppa con la seconda vittoria consecutiva e una ritrovata continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

