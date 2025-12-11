Standard Liegi-OH Leuven venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il match tra Standard Liegi e OH Leuven, valido per il turno 18 della Jupiler League belga, si disputa venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si sfidano per consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa partita.
Turno numero 18 di Jupiler League belga che si apre con lo Standard Liegi di Euvrard che ospita l’OH Leuven. I Rouches vengono già da un’importante vittoria esterna contro il Cercle Brugge e sono saliti fino al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Una squadra che ha riscattato l’uscita dalla coppa con la seconda vittoria consecutiva e una ritrovata continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Résumé | OH Leuven - Standard de Liège | 2025-2026
L'Inter compra Vanheusden dallo Standard Liegi per 1 milione Lo presta… di nuovo allo Standard Liegi (sì, come se te lo prestassi da solo) Lo Standard lo restituisce L’Inter allora dice: “Sai che c’è? Te lo vendo!” e lo Standard paga 11,74 milioni Poi - facebook.com Vai su Facebook
Standard Liège vs Oud-Heverlee Leuven Prediction: 12/12/2025 – Odds, Lineups & Expert Betting Tips - boosting 2–1 away win at Cercle Brugge, a match where they were out- dailystar.com.lb scrive