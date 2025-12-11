Stamperia fiorentina C’è la fumata bianca Intesa tra le parti

Si registra una svolta nella vertenza della Stamperia Fiorentina, con un accordo positivo tra le parti coinvolte. Il tavolo istituzionale di confronto, tenutosi martedì a Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia e mediatrice, ha segnato un passo avanti verso la risoluzione della questione.

Svolta positiva per il tavolo istituzionale di confronto sulla vertenza della Stamperia Fiorentina che si è svolto martedì a Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia, mediatrice tra le parti. Il presidente Calamai, si legge in una nota, "ha voluto farsi parte attiva per dare la possibilità di una soluzione positiva e concreta, sottolineando l’importanza di aver convocato un tavolo istituzionale in un luogo neutro adatto per avviare un percorso di trattativa". Le parti si sono impegnate reciprocamente a raggiungere entro una decina di giorni un’intesa attraverso l’impegno della parte datoriale ad un congelamento dell’orario della nuova modalità organizzativa, mentre le tre sigle sindacali hanno sospeso la mobilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it