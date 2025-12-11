Stalker beccato a pedinare la ex | Sono incontri casuali condannato

Un uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e a una multa di seimila euro per aver pedinato ripetutamente la ex, sostenendo che si trattasse di incontri casuali. La corte ha riconosciuto che si trattava invece di un comportamento sistematico e persecutorio, confermando la natura criminosa delle sue azioni.

Ravenna, stalker beccato in flagrante dalle telecamere appostato fuori dal posto di lavoro della ex - Un 34enne è stato arrestato a Lavezzola per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex, già denunciato per atti persecutori. Riporta virgilio.it