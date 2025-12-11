Staffolo spaventoso frontale contro un camion | muore 47enne

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a Staffolo, nelle Marche, causando la morte di un uomo di 47 anni. Lo scontro frontale con un camion si è verificato intorno all’1 lungo la provinciale 502, tra Staffolo e Cingoli, lasciando la comunità sconvolta.

Staffolo (Ancona), 11 dicembre 2025 – Frontale con un camion, perde la vita un quarantasettenne. L’incidente mortale è avvenuto attorno all’1, la notte scorsa, lungo la provinciale 502, tra Staffolo e Cingoli. Un’automobile si è scontrata con un camion e l'automobilista, un uomo di 47 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo, un Fiat Qubo. A seguito dell’impatto il monovolume è andato fuoristrada, quasi all’altezza del ristorante Da Antonia a Cingoli, al chilometro 11. Sul posto oltre al 118 i vigili del fuoco, e i carabinieri di Jesi per i rilievi. All'arrivo dei soccorsi per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Staffolo, spaventoso frontale contro un camion: muore 47enne

