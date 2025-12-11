Spunta una granata inesplosa durante i lavori di ristrutturazione

Durante i lavori di ristrutturazione nel centro di Rocca San Giovanni, è stato scoperto un ordigno bellico inesploso. Il ritrovamento si aggiunge a una serie di altri rinvenimenti simili nell'area frentana, richiamando l’attenzione sulla presenza di resti bellici ancora sepolti nel territorio. Interventi di sicurezza sono stati immediatamente attivati per garantire la tutela delle persone e delle strutture circostanti.

Un altro ordigno bellico inesploso è stato ritrovato nell'area frentana. Questa volta il ritrovamento è avvenuto in pieno centro a Rocca San Giovanni.Mercoledì mattina, 10 dicembre, durante i lavori di ristrutturazione di una cantina nelle vicinanze di piazza Degli Eroi, è stata rinvenuta una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

