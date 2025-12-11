spunta un acquirente arrivato lo stop ai licenziamenti nms

Un potenziale acquirente si fa avanti per Nerviano Medical Sciences, segnando un punto di svolta nella crisi dell'azienda. L'incontro ha portato alla sospensione dei licenziamenti, aprendo nuovi scenari per il futuro del polo di ricerca oncologica di Nerviano, tra i più rinomati d'Europa.

Quella di ieri è stata una giornata che potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo per il futuro della Nerviano Medical Sciences (Nms), uno dei poli di ricerca oncologica più qualificati d’Europa: un investitore estero si è formalmente detto pronto a rilevare il perimetro aziendale oggetto di dismissione. L’annuncio è arrivato durante il tavolo convocato al Mimit, dove azienda, sindacati e istituzioni hanno discusso lo stato della complessa vertenza che, a settembre, aveva portato all’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 73 ricercatori su 123. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato di "progressi significativi in una vertenza complessa", rimarcando come la priorità assoluta resti la tutela dei posti di lavoro e la salvaguardia di un presidio scientifico considerato un’eccellenza nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it