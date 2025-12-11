Sportitalia Criscitiello presenta la coppa d' Africa e parte il brano I Watussi | È scorretto

Durante la presentazione del palinsesto di Sportitalia per la Coppa d'Africa, Michele Criscitiello si è trovato coinvolto in una situazione imprevista: mentre spiegava gli appuntamenti, è partito il brano

Il contesto era serio, la presentazione del palinsesto di Sportitalia per la Coppa d'Africa. Ma mentre il giornalista e amministratore delegato Michele Criscitiello era intento a spiegare gli appuntamenti programmati parte la canzone di Edoardo Vianello "I Watussi", brano che ha al suo interno la. 🔗 Leggi su Today.it