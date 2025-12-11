Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti
Scopri il palinsesto sportivo di oggi: un'intera giornata ricca di eventi imperdibili. Ecco il programma completo con orari e canali per seguire tutte le competizioni in programma giovedì 11 dicembre, assicurandoti di non perdere nulla delle emozioni offerte dal mondo dello sport.
Sarà una giornata emozionante e carica di contenuti per il mondo dello sport: di seguito l’intero programma per questo giovedì 11 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Giornata ricca di sport: quest’oggi andranno in scena le discipline invernali, con lo skicross, la Coppa del Mondo di sci alpino e tanto altro. Spazio anche ai Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo volgerà al termine la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli impegni di Conegliano e Scandicci. Sarà una giornata carica di emozioni anche per Trento, che oggi farà il suo esordio nella Champions League di volley maschile. 🔗 Leggi su Sportface.it
Il World Motor Sport Council ha annunciato oggi un aumento dei punti della Super Licenza IndyCar assegnati ai piloti classificati tra il 1° e il 9° posto. #MemasGP #F1 #FIA #Indycar - facebook.com Vai su Facebook
Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d Vai su X
Sport in tv oggi (mercoledì 10 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 10 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Lo riporta oasport.it
Sport in tv oggi (giovedì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ampio spazio alle discipline invernali: lo skicross regalerà grandi emozioni sulle nevi ... oasport.it scrive