Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Scopri il palinsesto sportivo di oggi: un'intera giornata ricca di eventi imperdibili. Ecco il programma completo con orari e canali per seguire tutte le competizioni in programma giovedì 11 dicembre, assicurandoti di non perdere nulla delle emozioni offerte dal mondo dello sport.

Sarà una giornata emozionante e carica di contenuti per il mondo dello sport: di seguito l’intero programma per questo giovedì 11 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Giornata ricca di sport: quest’oggi andranno in scena le discipline invernali, con lo skicross, la Coppa del Mondo di sci alpino e tanto altro. Spazio anche ai Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo volgerà al termine la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli impegni di Conegliano e Scandicci. Sarà una giornata carica di emozioni anche per Trento, che oggi farà il suo esordio nella Champions League di volley maschile. 🔗 Leggi su Sportface.it