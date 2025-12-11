Sport in tv oggi giovedì 11 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Giovedì 11 dicembre propone un ricco palinsesto sportivo in tv e streaming, con attenzione particolare alle discipline invernali. Tra le principali emozioni in programma, lo skicross a Val Thorens e la coppa del mondo di sci alpino con la discesa libera femminile. Ecco gli orari e i dettagli per seguire gli eventi in diretta.

Oggi giovedì 11 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali: lo skicross regalerà grandi emozioni sulle nevi di Val Thorens, la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà una prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz, per lo sci freestyle ci saranno anche le qualificazioni dell'halfpipe a Secret Garden e il turno preliminare del Big Air a Steamboat. Si aprono i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo si chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli ultimi impegni di Conegliano e Scandicci, senza dimenticarsi dell'esordio di Trento nella Champions League di volley maschile.

