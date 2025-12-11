Sport in tv oggi giovedì 11 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 11 dicembre, con orari e dettagli su come seguirli in TV e streaming. Una giornata ricca di emozioni, con attenzione alle discipline invernali e alle competizioni di sci, che promettono spettacolo sulle nevi di Val Thorens e a St. Moritz.

Oggi giovedì 11 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali: lo skicross regalerà grandi emozioni sulle nevi di Val Thorens, la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà una prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz, per lo sci freestyle ci saranno anche le qualificazioni dell'halfpipe a Secret Garden e il turno preliminare del Big Air a Steamboat. Si aprono i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, mentre a San Paolo si chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile con gli ultimi impegni di Conegliano e Scandicci, senza dimenticarsi dell'esordio di Trento nella Champions League di volley maschile.

