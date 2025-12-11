Sport e solidarietà allo Stadio Dall' Ara

Lo Stadio Dall'Ara ha ospitato un evento speciale che ha combinato sport e solidarietà. Numerosi ospiti e partner si sono uniti per sostenere l’Associazione Prima Gioco, beneficiando di una serata dedicata a un obiettivo benefico. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione e impegno sociale, con i ricavati destinati a supportare progetti a favore dei bambini.

L'evento ha unito sport e solidarietà, richiamando numerosi ospiti e partner con un unico, nobile obiettivo: sostenere l'Associazione Prima Gioco, a cui sarà devoluto il ricavato della serata. Il momento clou e più emozionante è stato l’asta benefica, dove i partecipanti si sono contesi pezzi unici donati da leggende dello sport. Tra i cimeli più ambiti spiccavano la storica maglia autografata di Francesco Totti, le maglie di fuoriclasse internazionali come Robert Lewandowski e Alessandro Bastoni, e i preziosi contributi del basket italiano con le maglie di Pietro Aradori, Marco Belinelli e Matteo Fantinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport e solidarietà allo Stadio Dall'Ara

Il Memorial Giuliano Faustini celebra sport e solidarietà: in campo anche l'ex numero 161 ATP Andrea Stoppini - facebook.com Vai su Facebook

Stadio del Bosco dello Sport, dal sogno alla realtà: approvato il progetto esecutivo: lavori al via dal 29 settembre. «Se ne parlava già nel 1954» - Con l'approvazione del progetto esecutivo, si è chiuso l'iter burocratico e di progettazione dello "Stadio del Bosco dello Sport", con la ... Scrive ilgazzettino.it

Stadio come il palasport: offerta solo dal Venezia Calcio per la gestione del maxi-impianto da 18.500 posti - fermo restando che si dovrà attendere l'aggiudicazione definitiva - Segnala ilgazzettino.it