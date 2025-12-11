Sponsorizzazioni si accende il faro | Riapriamo le indagini sulla morte

La commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi ha avviato approfondimenti sul flusso di denaro destinato alle sponsorizzazioni gestite dall’ufficio di Rossi. Durante le audizioni, si riaccendono le indagini sulla vicenda, con l’obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e misteri ancora irrisolti.

di Laura Valdesi SIENA Il flusso di denaro di cui ogni anno l’ufficio di David Rossi disponeva per le sponsorizzazioni: questa la strada che la commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi ha già iniziato ad esplorare nelle audizioni. Intende però continuare a scavare perché, evidenzia il presidente Gianluca Vinci, si parla di cifre annuali pari a 50 milioni. E in linea generale, "le fiamme gialle sostengono che i settori nei quali vengono effettuate false fatturazioni vanno annoverati da un lato innovazione-ricerca dall’altro le sponsorizzazioni", osserva Vinci. Di qui la scelta della commissione di valutare anche l’attività svolta dal manager della comunicazione di Banca Mps, morto il 6 marzo 2013, con l’ingente flusso di denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it