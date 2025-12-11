Splendido saluta la Regione | Tradito da chi diceva di starmi vicino ma mi ha voltato le spalle

Joseph Splendido annuncia il suo addio alla Regione Puglia, concluso un percorso di cinque anni dedicati con impegno e dedizione. Attraverso un messaggio, il politico esprime delusione nei confronti di coloro che si sono mostrati lontani e traditori, segnando la fine di un'importante fase della sua attività pubblica.

È tempo di saluti per Joseph Splendido: "Si chiude il mio percorso in Regione Puglia, cinque anni in cui ho lavorato ogni giorno con impegno, serietà e dedizione per il nostro territorio. Il popolo, che è sovrano, ha scelto di non rinnovarmi la fiducia", esordisce."È una decisione che rispetto.

