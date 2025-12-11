Spinta all’economia locale | 18mila per sostenere chi apre attività e investe sul territorio

Gambettola rafforza il sostegno alle nuove imprese con un contributo comunale a fondo perduto. Durante un incontro in sala consiliare, sono stati presentati i benefici destinati a chi ha aperto attività nel 2025, evidenziando l’impegno del territorio nell’stimolare l’economia locale e favorire gli investimenti imprenditoriali.

Gambettola punta sulle nuove imprese e rafforza il sostegno a chi investe sul territorio. In sala consiliare si è svolto l’incontro con i titolari delle attività aperte nel 2025 e destinatarie del contributo comunale a fondo perduto. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Eugenio Battistini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La ZES Unica per le Marche è una spinta reale per l’economia di tutto il territorio regionale: procedure più snelle, incentivi per assumere e nuove opportunità per esportare. Le Marche tornano competitive grazie al lavoro del Presidente Acquaroli e alla visione - facebook.com Vai su Facebook