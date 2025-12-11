Spinazzola | Loro erano più aggressivi e avevano più energia

Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, ha commentato la recente sconfitta contro il Benfica, evidenziando la maggiore aggressività e energia degli avversari. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Prime Video, offrono uno sguardo sulle dinamiche della partita e sulle aree in cui la squadra può migliorare.

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica Le parole di Spinazzola. «Sapevamo he sarebbe stata una partita tosta e piena di duelli da parte loro. Non siamo riusciti bene a giocare e loro sembrava che pressavano molto più forte di noi. Erano più aggressivi e avevano più energia. Abbiamo preso il secondo gol troppo presto anche perché la partita era lunga» Di fatto anche Spinazzola concorda con l'analisi della partita di Conte a fine gare