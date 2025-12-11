Spinazzola dopo Benfica-Napoli | Mancata energia e aggressività
Dopo la sconfitta contro il Benfica, Leonardo Spinazzola ha espresso il suo rammarico, sottolineando la mancanza di energia e aggressività come fattori chiave della prestazione del Napoli. Le sue parole riflettono l'amarezza della squadra nel tentativo di analizzare gli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.
Il rammarico si legge chiaramente nelle parole di Leonardo Spinazzola, che a fine gara prova a spiegare la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
24 gennaio 2025: le principali voci di mercato sul Napoli BIRAGHI - Piaceva già al Napoli per un possibile scambio con Spinazzola. Dopo l’infortunio di Olivera si riaccende la spia sul capitano viola ADEYEMI - Accordo sempre più vicino tra le parti, domeni - facebook.com Vai su Facebook
Spinazzola dopo Benfica-Napoli: “Mancata energia e aggressività” - Napoli: “Mancata energia e aggressività” Il rammarico si legge chiaramente nelle parole di Leonardo Spinazzola, che a fine gara ... Segnala forzazzurri.net
Benfica-Napoli 2-0: Rios e Barreiro stendono gli azzurri al Da Luz - Napoli di Mercoledì 10 dicembre 2025: terza sconfitta esterna per gli azzurri in Champions, un gol per tempo di Rios e Barreiro ... Si legge su calciomagazine.net