Spinazzola dopo Benfica-Napoli | Mancata energia e aggressività

Forzazzurri.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Leonardo Spinazzola ha espresso il suo rammarico, sottolineando la mancanza di energia e aggressività come fattori chiave della prestazione del Napoli. Le sue parole riflettono l'amarezza della squadra nel tentativo di analizzare gli aspetti da migliorare in vista delle prossime sfide.

Il rammarico si legge chiaramente nelle parole di Leonardo Spinazzola, che a fine gara prova a spiegare la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

