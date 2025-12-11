Spettacolo ' Perfetti sconosciuti' al Teatro ABC

La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”. L’adattamento teatrale del film campione d’incassi di Paolo Genovese, qui anche regista della messinscena, arriva in Sicilia per uno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre ore 20:30 torna al Politeama, dopo il tutto esaurito della passata stagione, "Perfetti Sconosciuti", lo spettacolo di Paolo Genovese tratto dal suo film omonimo di grandissimo successo. Una brillante commedia sull’amicizia, su - facebook.com Vai su Facebook

Saison Culturelle 2025/2026 - Perfetti sconosciuti - uno spettacolo di Paolo Genovese tinyurl.com/285hevhr @ErikLavevaz Vai su X

Leggi anche: La diva della porta accanto | Mai avuto un piano B Vorrei aver iniziato prima

Leggi anche: Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese torna al Teatro Manzoni dopo 2 anni di successi

All’Abc di Catania Perfetti sconosciuti, dal cinema al teatro un cast stellare capitanato da Paolo Calabresi - La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”. Come scrive blogsicilia.it

«Perfetti sconosciuti», successo a teatro. Il regista Paolo Genovese: il palcoscenico allunga la vita del film - Uscì nei cinema, era il 2016, e fece il botto imponendosi, con i suoi 16 milioni di euro al box office, come secondo miglior incasso dell’anno per il nostro cinema, dopo Quo Vado? Si legge su corriere.it