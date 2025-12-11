Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 12 al 14 dicembre

Durante il weekend dal 12 al 14 dicembre, Salerno e la sua provincia si animano con numerosi eventi e sagre tradizionali. La città prosegue l’illuminazione delle Luci d’Artista 2025-26, che trasformano le vie e le piazze in un suggestivo spettacolo di luci e colori, offrendo appuntamenti culturali e gastronomici per residenti e visitatori.

Prosegue a Salerno Luci d'Artista 2025-26. Le celebri installazioni luminose ispirate a miti, favole e natura splendono nelle piazze e nella vie della città. L'evento si concluderà il 1° febbraio 2026. Per info.Tornano i Mercatini di Natale al Borgo nel centro storico di Castellabate. Tra luci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

