Spari nella notte a Napoli 4 colpi nell'androne di un palazzo | ipotesi agguato fallito

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Napoli, quattro colpi di pistola sono stati esplosi nell'androne di un palazzo di vico Limoncello, nel centro storico. L'evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le forze dell'ordine sono intervenute per avviare le indagini, ipotizzando un possibile tentativo di agguato fallito.

