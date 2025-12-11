Spari nella notte a Napoli 4 colpi nell'androne di un palazzo | ipotesi agguato fallito

Nella notte a Napoli, quattro colpi di pistola sono stati esplosi nell'androne di un palazzo di vico Limoncello, nel centro storico. L'evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le forze dell'ordine sono intervenute per avviare le indagini, ipotizzando un possibile tentativo di agguato fallito.

