Spari di mitragliatrice in strada arrestato marocchino col kalashnikov sotto al giubbotto

Un uomo marocchino è stato arrestato dopo aver sparato con una mitragliatrice in strada. L’individuo, trovato con un Kalashnikov con il colpo in canna e due caricatori pieni nelle tasche, è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato grande allarme tra i residenti e ha portato a un intervento immediato delle forze di polizia.

L'uomo aveva un kalashnikov col colpo in canna e nelle tasche dei pantaloni aveva due caricatori pieni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spari di mitragliatrice in strada, arrestato marocchino col kalashnikov sotto al giubbotto