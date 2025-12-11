Spalletti torna a sorridere nonostante le difficoltà | non succedeva da mesi in casa Juve Decisivo il match contro il Pafos di Champions League

Dopo mesi di difficoltà, Spalletti ritrova il sorriso grazie alla vittoria contro il Pafos in Champions League. Con tre successi casalinghi consecutivi, il tecnico dimostra un importante segnale di continuità, un risultato che non si vedeva dalla prima parte del 2025. La rimonta dei bianconeri riparte con entusiasmo e determinazione.

Spalletti torna a vincere tre gare casalinghe consecutive. Un segnale di ritrovata continuità che mancava da marzo-settembre 2025. La Juventus ha ritrovato la sua forza tra le mura amiche, conquistando un traguardo che mancava da tempo e che testimonia un periodo di crescita e stabilità. I bianconeri hanno vinto tre partite casalinghe consecutive in tutte le competizioni. Questo filotto di successi interni è un segnale di ritrovata continuità che non si registrava da oltre un anno. L'ultima volta che la Juventus aveva ottenuto almeno tre vittorie consecutive in casa risaliva infatti al periodo tra marzo e settembre 2025, quando era riuscita a mettere insieme ben sei successi di fila.