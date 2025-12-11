Spalletti | Situazioni imbarazzanti in Juve-Pafos non siamo contenti Poi la speranza

11 dic 2025

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pafos, Luciano Spalletti ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra, evidenziando alcune situazioni imbarazzanti e i limiti attuali. L’allenatore ha espresso insoddisfazione per alcune criticità, ma ha anche mostrato ottimismo e speranza nel percorso di crescita della Juventus.

